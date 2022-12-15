Tarih belli oldu

Vatandaşların merakla beklediği TOKİ kurası, 20-21 Aralık saat 10.00’da Yozgat Belediyesi Büyük Sinemada yapılacak.

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi kura tarihleri açıklandı.

TOKİ Başkanlığında 250 bin Sosyal Konu Projesi kapsamında Yozgat genelinde yapılacak olan toplam bin 882 adet konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi 20-21 Aralık saat 10.00’da Yozgat Belediyesi Büyük Sinemada yapılacak.

Yapılacak olan kura çekimlerinin hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ki Yozgat'ımızda yapılacak olan TOKİ Konutlarının kura çekimi 20-22 Aralık tarihlerinde Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonunda yapılacak. İlimize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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