Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.437,41
ALTIN
1.003,17
DOLAR
18,25
STERLİN
21,05
EURO
18,27

Tarama ve izlemler yapıldı

Çekerek ilçesinde 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, kronik hastalıklarda tarama ve izlemler yaptı.

09 Eylül 2022 Cuma 02:11
Tarama ve izlemler yapıldı

Cumhuriyet Meydanında sağlık çalışanları, kurulan stantta vatandaşları kronik hastalıklar hakkında bilgilendirdi. Etkinlikte sağlık çalışanları, tarama ve izlem işlemlerinin ardından Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, kurum amirleri ve vatandaşların kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi.
Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Umut Doğan konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak “Aile hekimlerimiz tarafından yapılan tarama ve izlemler ile; hastalık riski olan bireylerin erken tespit edilmeleri, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık verilerek takip edilmeleri, kronik hastalığı olan bireylerin daha fazla sorun yaşamadan hayatlarını idame ettirmeleri ve yaşam kalitelerin arttırmaları hedeflenmektedir. Aile hekimleri kendilerine kayıtlı olan obez, hipertansif, diyabetik ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılması gereken hastalara, yaşlı bireylere ve sağlıklı bireylere dair listelerden tarama ve izlem işlemlerini yapmaktadır.” dedi. »İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Tarama Ve Izlemler Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmalar değerlendirildi
Çalışmalar değerlendirildi
Yılmaz’a ziyaret
Yılmaz’a ziyaret
incelemeler yapıldı
incelemeler yapıldı
Jandarmadan farkındalık
Jandarmadan farkındalık
Kazı çalışmaları başlayacak
Kazı çalışmaları başlayacak
Yeni başkan Katipoğlu
Yeni başkan Katipoğlu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim