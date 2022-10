Tanklar dağıtıldı

Gerçekleşen törene Vali Ziya Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Vali Ziya Polat, “Bozok diyarı, yiğitler şehri Yozgat. Hep söylüyoruz hayvancılık başkentlerinden birisi. Alan olarak Türkiye'de ilk 5'e giriyoruz. Biz nohutta ikinciyiz, şeker pancarında ilk beş, buğday üretiminde çok çok iyiyiz. İl özel idaresinin destekleriyle bu sene ayçiçeği tohumları dağıttık. Geçen sene üretim miktarı 13 bin dönümdü. Şu an ayçiçeği yaklaşık 200 bin dönüme yaklaştı. Bir yıl içerisinde 15 kat artı. İnşallah bu sene verilen destekle beraber İl Tarım Orman Bakanlığı'nın destekleyeceği hem de sağ olsun il genel meclisimiz her daim bu konuda destek çıkıyor bize oradan da destek sağlayıp biz ayçiçeğinde de marka şehir olma yolunda ilerleyeceğiz. Umut ediyorum 5 yıl içerisinde ayçiçek üretiminde Türkiye içerisinde ilk 10'a gireceğimizi umut ediyorum. Emeklerinden dolayı tüm arkadaşlarımıza, çalışan arkadaşlarımıza, teknik personelimize, projeyi yazan ekiplerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ise, “Bugün burada ilimiz hayvancılığına katkı bulunacak yeni bir dönemin başlangıcı olarak düşündüğümüz süt soğutma ve depolama tankı teslim töreni için toplanmış bulunmaktayız.

Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda en çok konuşulan ve gündemde olan konu tarım sektörüdür. Tarımsal faaliyetler pandemi ile bir kez daha önemi anlaşılan en stratejik alan konumuna yerleşmiştir. Tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntılardan etkilenmeme adına bakanlığımız tüm tedbirleri almaktadır, almaya da devam edecektir. Ülkemizde Yozgat bu sektör içinde sahip olduğu potansiyeli en önemli illerden birisidir. Son 2 yıldır bu potansiyeli harekete geçirme adına il ve ilçe müdürlüklerimizde yoğun mesai harcıyoruz.

Bütün dünyanın etkilendiği pandemi döneminde Yozgat üretmeye devam etti. Tarımsal üretimde bitkisel üretim alanında 6 milyon 130 bin 324 dekarlık alanda ekilebilir arazi varlığı olarak 5’inci iliz. Stratejik ürün gruplarını olarak sayabileceğimiz, hububat, baklagiller, şeker pancarı, ve son iki yılda buna 30 bin dekarlık tohum dağıtarak yağlık ay çiçeğine ekledik. Tüm ürün gruplarında ya ilk üçteyiz ya da il ondayız. Bereketli bir sezon geçirdik.

Üretim bizler bitkisel üretim ve hayvansal üretim olarak ele alıyoruz. Her ikisini de bir bütün olarak görüyoruz. Tarım planlaması yaparken üreticilerimizin üretim dalında her ikisinde de olmasını arzuluyoruz. Kurul olarak hedeflerimiz var. Saymış olduğum stratejik ürün gruplarında bakanlığımız araştırma enstitüleri ile birim alandan daha fazla ürün alma ile ilgili 55 adet çalışmada ilimizin değişik lokasyonlarında denemeler kurduk. Biz biliyoruz ki bir kilo buğdayın, bir kilo nohuttun ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Bitkisel ve hayvansal üretimi birbirlerine entegre olarak düşündüğümüzde hayvancılıkta da önemli hedeflerimiz var. Koyun varlığını son 2 yılda 340 bin adetten yüzde 35'lik artışla 440 bin adete ulaştı. Ziraat Bankası aracılığıyla uyguladığımız koyun projesinde kullandırılan kredi miktarı yaklaşık 35 milyondur.

237 bin adet büyükbaş hayvan varlığımız var. Bunun 105 bin adetini sağmal olarak düşünürsek Yozgat'ın toplam süt potansiyeli 322 bin 500 tondur.

Bunu sadece şu anda soğutulmuş su dolar üreticiden toplanan ve sisteme giren Sadece yüzde 14'üdür. Yani 46 bin 921 tondur. İşte biz geri kalan yüzde 85'i harekete geçirmek için iki ayrı proje uyguladık. Valiliğimiz il özel idaresi, Oran Kalkınma Ajansı ile Yozgat süt toplama projesini hayata geçecektir.” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Özkaya, “Bu proje ile Yozgat genelinde süt üretimi yapan başta küçük süt üreten işletmeler olmak üzere diğer tüm süt üreten işletmelerin ortak kullanımına yönelik süt soğutma ve depolama tanklarının yaygınlaştırılmasıyla sütlerin mevzuata ve standartlara uygun olarak toplanmasına ve işlenmesine katkı sağlanarak; kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bugün burada 66 adet tankın teslim töreni için toplanmış bulunmaktayız. Proje toplam bedeli 1 milyon 671 bin 516 liradır. Bu sektörde özellikle değişik sebeplerle toplanım değerlendirilmeyen sütün bir kısmını toplam iki projeyle il genelinde kurulacak 116 adet süt toplama merkezleriyle sisteme dahil edilmesi planlanmaktadır. Bu iki projeyle günlük 34 bin 800 kg sisteme dahil olacaktır. Dolayısıyla aylık yaklaşık 10 milyon lira katma değer oluşturulacaktır. Bu da küçük çapta üretim yapan üreticilerimizin sisteme dahil olarak daha profesyonelce üretim yapması daha fazla katma değer oluşturulması bu bağlamda üreticimizin daha fazla kazanması anlamına gelecektir. Özelde proje ile Yozgat, genelde ülkemiz sütçülüğüne katkıda bulunulacaktır.

Proje ile Yozgat il genelinde süt üretimi yapan başta küçük süt üreten işletmeler olmak üzere diğer tüm süt üreten işletmelerin ortak kullanımına yönelik süt soğutma ve depolama tanklarının yaygınlaştırılmasıyla sütlerin mevzuata ve standartlara uygun olarak toplanmasına ve işlenmesine katkı sağlanarak; kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Yozgat’ta süt toplama noktalarının yetersiz sayıda olması nedeniyle çok düşük fiyatlarda süt satmak zorunda kalmakta ve soğuk zincirdeki kopuklukları nedeniyle çok önemli değer kayıpları oluşmaktadır. Bu noktaların Yozgat ilinde kurulması ve faaliyete başlaması ile birlikte, hedeflediği kapasitede süt işleyebilmesi için girdi tedarik zincirinde yeterli kapasitede olması gerekmektedir. Girdi tedarik zincirinde kaliteyi etkileyen en önemli halkaların başında gelen soğuk zincir noktaları sütten elde edilen katma değeri önemli oranda etkilemektedir. Düzgün işleyen bir soğuk zincir mekanizması, sütün en iyi fiyattan alınmasını sağlamakla beraber optimum sıcaklık ve bakteri kolonisi oranı değerleriyle sütün işleme tesislerine transfer edilmesini sağlayan mekanizma olacaktır.

Proje ile Yozgat ilinde kırsal alanda ürettiği sütü pazarlama imkanı olmayan üreticiye ulaşma imkanı sağlanacak olup, aile işletmelerinde üretilen sütün soğutulmuş, hijyenik olarak toplanıp, ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Taze sütün bakterilere karşı doğal bir direnci olmasına rağmen, zamanla süt içinde bakteriler üremeye başlayacaktır. Köylere kurulacak 116 adet tank ile üretilen sütte yaşanacak bu olumsuzlukların önüne geçilebilecek, sağımdan sonra iki üç saat içinde sütü 4-6 C ye soğutarak bakteri üremesi ve kimyasal değişiklikler engellenmiş olacak, süt kalitesi artacaktır. Böylelikle üreticinin eline geçen süt fiyatı artacaktır. Gıda güvenliğine dayalı bir süt piyasasının oluşturulmasına katkı sağlanması, gıda güvenliğini sağlama ve çiğ sütün soğutulmuş ve kaliteli olarak pazarlanmasının sağlanmış olacaktır. Üretici gelirinin artması sonucu hak ettiği parayı alan üretici daha çok üretmek isteyecektir. Üretici hayvan sayısını artırma yoluna gidebilecektir. Hayvan sayısı ve toplam süt üretimi artan çiftçinin gelirinin artması bölgede yaşayan halka örnek teşkil edecektir. Bunun sonucunda hayvancılık yapmak isteyen kişi sayısında artış yaşanabilecektir. Yaşam standartları ve gelir düzeyi artan üretici kırsaldan kente göç etmek yerine kırsalda üretime devam edecek olup, kırsaldan kente göçün önüne geçilmesine katkı sağlanacaktır. Artan sütün değerlendirilmesi için İl genelinde süt üretim tesisleri ile ilgili yapılabilecek yeni projeler tetiklenmiş olacaktır. Proje ile öncelikle Yozgat halkının günlük süt ihtiyacı hijyenik, kaliteli ve güvenilir olarak elde edilmiş süt ile karşılanabilecektir. Süt ve süt ürünlerini kullanan firmalarda kaliteli ve hijyenik sütün kullanılması artan güven ve firmanın hitap ettiği alanı artıracak olup, İl ekonomisine katkı sağlayacaktır. Artan hayvan sayısına bağlı olarak ihtiyaç duyulan yem sektörü ve bağlı sektörlerde de gelişmeler yaşanacaktır.” açıklamasında bulundu.

»Muhammed Üstüntaş