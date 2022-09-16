Tanıtımı yapıldı

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel’in editörlüğünü yaptığı, bölüm yazarlarının tamamının üniversite öğretim üyelerinden oluştuğu ve multidisipliner çalışma sonucunda elde edilen “Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir” kitabı yayımlandı.

Üniversite senato salonunda gerçekleştirilen kitabın tanıtım ve bölüm yazarlarına teşekkür toplantısına Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, kitabın editörlerinden Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel ve kitapta bölüm yazarlığı yapan üniversite öğretim elemanları katıldı. Toplantıda kitabın vücut bulmasında emeği geçen öğretim üyelerine Karadağ tarafından teşekkür edildi ve kitabın takdimi yapıldı.

“Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir” kitabının tanıtımında konuşan Karadağ, İhtisas Üniversitesi olmanın sorumluluğunun Girişim Odaklı Üniversite stratejisine sevk ettiğini belirterek bilginin teknolojiye dönüşmesi ve teknolojinin de sanayici ile buluşması süreçlerinin sağlam adımlarla atıldığını vurguladı.

Endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması adına yürütülen tüm bilimsel çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Karadağ: “Bu kitap, klinik tıp başta olmak üzere insan sağlığına yönelik kenevirle ilgili bilinenlerin geniş bir literatür taraması ve literatür bilgileri dahilinde yeni görüş ve önerileri de içeren kapsamlı bir çalışmadan oluşmaktadır. Kitabın bölümleri okunduğunda; kenevirin medikal yönden araştırmaya açık birçok alanının olduğu bazı endişe verici bulgular olsa da insan sağlığına yönelik her ne varsa, kenevir esaslı ürünlerle şöyle ya da böyle bir tedavi sürecinin yönetilebileceği, hatta bir çok durumda alternatif olarak tercih edileceği görülecektir. Kannabinoidlerden kannabidiol (CBD) maddesinin etkili bir ilaç olarak keşfinin birçok tıbbi durumlara ve yaşam tarzlarına olumlu yönde müdahale ettiğine şahitlik edeceksiniz” dedi.

Kenevir esaslı özellikle kannabinoidlerlerin sağlık üzerindeki etkilerinin kitabın bölümlerinde özetlendiğini belirten Karadağ, sağlık alanında önemli bir boşluğu dolduracak kitabın oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, eserin 40’ın üzerinde bilim insanının kenevir özelinde 30’un üzerinde farklı konuyu ele alarak yaklaşık bir yıllık bir çabanın sonucunda oluşturulduğunu söyledi.

Yılmaz, ortaya çıkan kitabın alanında bir model ve bu alanda boşluğu doldurmaya namzet bir eser olduğunun altını çizdi.

Eserde özellikle keneviri, kannabinoidler yönüyle detaylı şekilde ele aldıklarının altını çizen Yılmaz, kannabinoidlerin çeşitli hastalıklarla ilişkilerini oldukça geniş yelpazede irdelediklerini, kanser, nöropatik ağrılar, kulak burun boğaz hastalıkları, hipertansiyon, karaciğer ve böbrek hastalıkları, otizm, obezite, kardiyovaskuler hastalıklar üzerine etkilerinin değerlendirildiği bir kitap olduğuna dikkat çekti.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve kitabın editörü Prof. Dr. Hamdi Temel, üniversite endüstriyel kenevir alanında bölgesel kalkınma odaklı ihtisas üniversitesi olması nedeniyle böyle kapsamlı bir kitabın bu kadar kısa zamanda klinik boyutlarıyla ele alınarak literatüre katkı sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kitapta 2 bine yakın literatür taraması yapıldığını vurgulayan Temel, yüzde 4 intihalle Türkiye’de kendi alanında önemli bir açığı kapatan orijinal bir kitap olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından “Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir” kitabının kaleme alınmasında emeği geçen öğretim elemanlarına kitap takdimi yapıldı. »Haber Merkezi

