Tanıtıma devam

MHP Yozgat Teşkilatı tarafından “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantıları Yozgat ve ilçelerinde 3 gün sürecek bir programla yapılacak. Toplantıların ilki Merkez, Yerköy, Sorgun, Kadışehri, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinin katılımı ile yapıldı. İkinci gün ise Şefaatli, Yenifakılı, Boğazlıyan ve Çandır ilçelerinin katılımı ile yapılırken, üçüncü gün ise Sarıkaya, Çayıralan, Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerinin katılımı ile yapılacak.

PROGRAMIN İLK GÜNÜ

Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Yerköy ilçesinin de katılımı ile Büyük Sinema Salonunda başlayan toplantıya Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MYK üyesi Sezer Yozgat, Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Sivil Toplum Kuruluşları, Merkez ve Yerköy yönetim kurulu üyeleri, partililer ve halk katıldı. Programa katılan Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, “Sizin bu varlığınız, bu salonu şereflendirmeniz, kapıdan ilk girdiğimden itibaren elinizi sıkarken göz göze geldiğimizde ve selamlaştığımda hakikaten duygulu anlar yaşadım. Partili partisiz büyük birlik AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi’nin neferleri de burada. Biz birlikte Yozgat’ız, birlikte Yozgatlıyız, biz kocaman bir aileyiz. Ülkücü hareket 1980 öncesinde komünizme geçit vermedi. Şimdi de FETÖ’ye geçit vermedi. Allah’ın izni ile ülkücü hareket şimdi de bütün hainlerin önünde dimdik duracak” dedi.

HALK İLE BULUŞTULAR

Diğer bir toplantı ise Aydıncık ilçesinde düzenlendi. Yapılan toplantıya Çekerek ilçesi misafir olarak katıldı. Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, MYK Üyesi Sezer Yozgat, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz, Aydıncık İlçe Başkanı Bekir Aydemir, Çekerek İlçe Başkanı Hamdi Aksoy, İl ve İlçe Yöneticileri katıldı. Toplantıda hakkında bilgi veren Milletvekili Sedef, “Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, kanaat önderleri, esnaflar, işçiler, emekliler, çiftçiler ile bir araya geldik. Yoğun katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm hemşerilerimize ve katılımlarıyla bizleri mutlu eden AK Parti Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak'a teşekkür ediyorum” diye konuştu. İlk günün son toplantısı ise Sorgun ilçesinde yapıldı. Kadışehri ilçesinin katılımı ile gerçekleşen toplantı MHP Sorgun İlçe Başkanı tarafından düzenlendi. Toplantıya Milletvekili Ethem Sedef, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MYK Üyesi Sezer Yozgat, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz, Sorgun İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy, Kadışehri İlçe Başkanı Eyüp Mert, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, İl ve İlçe Yöneticileri katılım sağladı. Milletvekili Sedef, “Sorgun İlçe teşkilatımızın organizasyonu Kadışehri İlçemizin misafir olarak katıldığı toplantıda sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, kanaat önderleri, esnaflarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz, çiftçilerimiz ve hemşerilerimizle bir araya geldik. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm hemşerilerimize ve bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen başta İlçe Başkanımız Zafer Yusuf Kutlusoy ve Belediye Başkanımız Erkut Ekinci olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İKİNCİ GÜN İLK TOPLANTI

Boğazlıyan ilçesinde vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, esnaflar ve partililer ile bir araya gelen MHP Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya Çandır ilçesi de katıldı. Toplantıda vatandaşlar ile bir araya gelen teşkilat üyeleri, parti hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İkinci günün son toplantısı ise Akdağmadeni ilçesinde gerçekleşti. Düzenlenen toplantıda Milletvekilleri ve MYK Üyesi, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, esnaflar ve partililer ile buluştu. Yapılan toplantıya Saraykent ilçesi de katılım sağladı.

Haber Merkezi