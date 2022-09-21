Tanıtım ve toplantı

Toplantı öncesi Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nden (YEDAM) gelen psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından personele yönelik YEDAM hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Eylül ayı mutat personel toplantısı Bölge Yatılı Kur’an Kursu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Müftülük bünyesinde görev yapan İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik, aylık personel toplantısı İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında, bayan ve erkek görevliler için iki ayrı oturumda gerçekleştirildi.

Toplantı, İl Müftü Ali Gülden tarafından gündem konularının değerlendirilip personel ile gerekli istişarelerin yapılmasıyla tamamlandı. »Haber Merkezi