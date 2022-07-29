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Tanıtım devam ediyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, katılmış olduğu televizyon kanalında aday öğrencilere üniversiteyi tanıttı.

29 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Tanıtım devam ediyor

Rektör Karadağ aday öğrencilere üniversitedeki eğitim öğretim süreçleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ve ihtisas üniversitesi olmanın öğrencilere sunduğu avantajlardan bahsederek öğrencilerin üniversiteyi tercih etmeleri konusunda bilgiler aktardı. 
Konuşmasına Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) tarihçesinden bilgiler vererek başlayan Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 2006 yılında kurulmuş olsa da Erciyes Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarıyla eğitim öğretim süreçlerinde yarım asra dayanan bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.
Yozgat Bozok Üniversitesi'ni, akademyaya çok güçlü hitap eden,  eğitim-öğretim süreçlerinde öğrenci odaklı olmayı içselleştirmiş, bu ülkenin yarınlarında söz sahibi olacak gençleri donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışan, hedef ve başarı odaklı bir üniversite olarak tanımlayan Karadağ, Yüksek Öğretim Kurumu’nun yeni yüzüyle ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin gelecek vizyonu ve stratejisini girişim odaklı üniversite olarak planladıklarını söyledi.
İhtisas üniversitesinin bir kimlik olduğunu belirten Karadağ, 22 ihtisas üniversitesinden biri olan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin farklı disiplinleri ihtisas alanı özelinde bir araya getirerek farklı alanlarda geniş yelpazede ürünlerle endüstriyel keneviri ekonomiye kazandırdıklarını dile getirdi.
Doğru tercih adına üniversitenin aday öğrencilere sunduğu önemli bir kamu hizmeti olan tercih kılavuzundan da bahseden Karadağ: “Yozgat Bozok Üniversitesi bir ilk gerçekleştirerek öğrencilerin kolay ve bilinçli bir tercih yapabilmeleri adına tercihkilavuzu.bozok.edu.tr adresiyle il ve bölge bazlı online tercih rehberi kolaylığı sunuyor. YÖK Atlas verilerini referans alarak oluşturduğumuz sistemle, aday öğrenciler son dört yıla ait bölüm ve programlara ilişkin verilere üniversitemizin hizmete sunduğu tercihkilavuzu.bozok.edu.tr web sayfasından ücretsiz olarak erişebilmekteler. Bu site sayesinde gençlerimizin en doğru tercihleri yapacaklarına inancım tamdır” dedi.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 14 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 8 Meslek Yüksekokulu ile Orta Anadolu’da güçlü ve marka üniversite olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Karadağ, açılan yeni bölüm ve programlar hakkında da bilgiler verdi.
Karadağ, sadece eğitim süreçleriyle değil öğrenci kulüpleri ve kariyer merkezi özelinde de  öğrencilerin sosyal ve kültürel, sportif ve kariyer odaklı gelişimleri adına birçok faaliyetler düzenlediklerini söyledi. 
BOYSİS, BOZOK mobil uygulamasıyla, öğrencilerimizin zamandan ve mekândan bağımsız öğrenmelerini destekleyerek onlara mobil öğrenme deneyimi sunduğu belirten Karadağ, dijital ve çevrim içi ortamda kendini güncelleyerek çevrimiçi eğitimde Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk beşe girdiğini söyledi. 
Karadağ konuşmasının sonunda şunları söyledi: “Başarının anahtarı sizlersiniz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz kararlılık ortaya koyarak başarıya odaklandık. Hedeflerimize yönelik hedefleri ve idealleri olan bir üniversiteyiz. Orta Anadolu’da barınma problemi olmayan ulaşım noktasında ise avantajları içinde barındıran huzurlu ve mütevazi bir şehirde öğrencilerimizi başarı hikayesi yazması için Yozgat Bozok Üniversitesi’ne davet ediyorum." »Haber Merkezi

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Tanıtım Devam Ediyor
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