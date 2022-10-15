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Tanışman’dan moral ziyareti

Yozgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Hentbol Erkekler 1. Lig A Grubunun ilk haftasında karşılaşacakları 1955 Batman Belediyespor maçı öncesi, Yozgat Belediyesi Bozokspor oyuncularıyla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.

15 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Tanışman’dan moral ziyareti

Geçen yıl elde ettiği başarılı sonuçların ardından yeni sezonda Hentbol Erkekler 1. Liginde mücadele etme hakkı kazanan Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin ilk haftası deplasmanda konuk olacağı 1955 Batman Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Ozan Salep yönetiminde Rıza Kayaalp Spor Salonunda çalışmalarını tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor, cumartesi günü saat 13.00’da Batman 19 Mayıs Spor Salonunda oynanacağı karşılaşma için Batman’a hareket etti.
Rıza Kayaalp Spor Salonunda antrenman sonrası sporcularla bir araya gelerek sohbet eden Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, 1955 Batman Belediyespor karşılaşmasında oyunculara başarı dileklerinde bulundu.
Yozgat Belediyesi Bozokspor hentbol takımı antrenörü Ozan Salep ise 1955 Batman Belediyespor maçına iddialı hazırlandıklarını belirterek karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak tarafın kendileri olacağını söyledi. Salep, spora ve sporcuya verdikleri destekleri için başta Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Başkan Yardımcısı Murat Tanışman’a teşekkür etti. »İHA

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Tanışmandan Moral Ziyareti
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