Tanışma programı düzenlendi

Oryantasyon programında Üniversiteye yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin ders programlarına başlamadan önce üniversitenin işleyişi, akademinin dışında faaliyet gösteren birimleri ve öğrencilerin faydalanabilecek alanları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca uyum programı çerçevesinde hocalarını tanıma fırsatı da buldu.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkez’inde gerçekleştirilen oryantasyon programının açılış programına Rektör Profesör Doktor Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Yücel Güney, Profesör Doktor Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Doktor Uğur Kölemen, fakülte dekanları, daire başkanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapımı gerçekleştirilen üniversite tanıtım filmiyle devam etti.Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Profesör Doktor Ahmet Karadağ, Yozgat’ımız ve Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih eden yarınlarımız ve geleceğimizin teminatı sevgili öğrencileri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek: “Heyecanlıyım çünkü karşımda pırıl pırıl öğrencileri görünce bu ülkenin yarınlarının aydınlık ve müreffeh olduğuna bir kez daha şahitlik etmiş oluyorum. Heyecanlıyım pırıl pırıl gençler Yozgat’ta ve Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altında buluştu” dedi.

Öğrencilerin çalışma, azim ve gayretle hayallerini gerçeğe dönüştürerek yükseköğretim hayatına yelken açtığını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ konuşmasına şöyle devam etti, “Hayatınızda beklentileriniz varsa hayallerinizin gerçekleşmesi için kendinize hedefler koyduysanız hayallerinizin gerçekleşmesi bu hayallerin başarıya dönüşmesi kaçınılmaz olmaktadır. O açıdan da bugün burada gördüğüm bu tablo hayallerini gerçeğe dönüştürerek kararlılık göstererek başarı hikayesi kaleme alanların tablosu. Bu sebeple bir kez daha sizleri kutluyorum” dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih ederek doğru bir tercih yaptıklarının altını çizen Rektör Karadağ: “Bence doğru bir tercih yaptınız. Yozgat Bozok Üniversitesi 2006 yılında kurulan genç bir üniversite olmasının yanı sıra yarım asır geçmişe dayanan fakülte ve meslek yüksekokuluyla köklü deneyimli ve tecrübeli bir üniversite. Altyapı ve üst yapı imkânlarıyla oluşumunu tamamlamış sağlam ve güçlü akademik kadrosuyla sizleri geleceğe hazırlamanın amatörce heyecanını yitirmemiş bir üniversite. Bilimsel çalışmalarda son dönemlerde adını dünya literatürüne çok daha fazla duyuran bir üniversite. Bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi ise sanayiciyle buluşturan girişim odaklı bir üniversite. Yozgat Bozok Üniversitesi yaptıklarıyla idealleri ve vizyonel hedefleriyle marka bir üniversite. En önemlisi Yozgat Bozok Üniversitesi bölgesel kalkınma hedefleri olan ihtisas üniversitesi. İhtisas üniversitesi olmanın ayrıcalıklarını sizlere yaşatacağız. Bu nedenle sizler Yozgat Bozok Üniversitesi'ni seçerek çok doğru tercih yaptınız” ifadelerinde bulundu.

Esas başarının anahtarı ve mimarının öğrenciler olduğuna dikkat çeken Karadağ: “Kararlılıkla hedefe kilitlendiğinizde önemli başarı hikâyeleri kaleme alacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Yozgat Bozok Üniversitesi bu temelde de sizlere çok şeyler sunuyor. Kariyer planlamalarınızı yapmanızda da önemli yol haritalar belirliyor. Bugün bu oryantasyon programı ile Üniversitemizin sizlere sunduğu imkânlar neler? Ne gibi haklara sahipsiniz? Sizleri ne tür avantaj ve fırsatlar bekliyor? Eğitim öğretim süreçleri ve üniversitemizin işleyişine ilişkin tüm bilgiler sizlere anlatılacak. Şehrimize, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. 2022-2023 akademik yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni akademik yılda öğretim elemanlarına ve öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), Kariyer Merkezi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan slaytlarla her birimin personeli tarafından öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgiler verildi.

Program sonunda Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında üniversitemiz öğrenci toplulukları tarafından yeni gelen öğrencilerimize kulüp üyeliklerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Belirlenen tarihlerde İlçe yerleşkelerimizde yapılacak olan oryantasyon programı toplamda dört gün sürecek.

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