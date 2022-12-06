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Yozgat
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Tamamlanmak üzere

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, çalışmaları devam eden Yozgat Yerköy İnandık Barajı'nın tamamlanmasının ardından, barajda depolanacak su ile 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

06 Aralık 2022 Salı 02:11
Tamamlanmak üzere

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılacak Yozgat Yerköy İnandık Barajı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Genel Müdür Akca, silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) tipindeki barajın kret kotunun 850 metre olduğunu, 823 metre kotu itibarıyla dolgu çalışmalarının devam ettiğini ve yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlandığını ifade etti. Akca, temelden yüksekliği 73 metre ve su depolama kapasitesi 31,10 milyon hektometreküp olan Yozgat Yerköy İnandık Barajı'nın tamamlanmasıyla, 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 59 milyon 61 bin lira katkı sağlamasının hedeflendiğini aktardı. »İHA

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