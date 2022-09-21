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Tam not aldı

Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Beldesinde, belediye tarafından yapılan Ay Yıldız ışıklandırması vatandaşlardan tam not aldı. 

21 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Tam not aldı

Doğankent Beldesinin giriş kavşağına yapılan Ay Yıldız ışıklandırması dikkat çekiyor. Doğankent, yol üzerinde yaptırılan ışıklandırma, özellikle otobüs ve otomobille seyahat eden vatandaşlardan tam not aldı. Belediye Başkanı Doğan Sungur, ışıklandırma sistemi ile ilgili şunları söyledi: "Biz beldemizin görünümünü güzelleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede bayrağımızdaki Ay Yıldızımızın da beldemizde ışıklandırılmasını istedik. Vatandaşlarımız, bayrağımızdaki simgeleri böyle güzellikte görünce mutlu oluyor. Beldemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun." 
»Haber Merkezi
 

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TAM NOT ALDI
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