Doğankent Beldesinin giriş kavşağına yapılan Ay Yıldız ışıklandırması dikkat çekiyor. Doğankent, yol üzerinde yaptırılan ışıklandırma, özellikle otobüs ve otomobille seyahat eden vatandaşlardan tam not aldı. Belediye Başkanı Doğan Sungur, ışıklandırma sistemi ile ilgili şunları söyledi: "Biz beldemizin görünümünü güzelleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede bayrağımızdaki Ay Yıldızımızın da beldemizde ışıklandırılmasını istedik. Vatandaşlarımız, bayrağımızdaki simgeleri böyle güzellikte görünce mutlu oluyor. Beldemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

»Haber Merkezi

