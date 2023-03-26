Talepleri dinledi

Cuma Namazını Örencik Köyü Cami'nde kılan Kaymakam Yunus Polat, namaz sonrası cami cemaati ile bir araya geldi.
Vatandaşlar ile sohbet eden Polat, sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı. »Haber Merkezi
Son Güncelleme: 25.03.2023 17:34
Kadışehri Kaymakamı Yunus Polat, bu hafta Cuma Namazını Örencik köyünde kıldı.
Cuma Namazını Örencik Köyü Cami'nde kılan Kaymakam Yunus Polat, namaz sonrası cami cemaati ile bir araya geldi.
Vatandaşlar ile sohbet eden Polat, sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı. »Haber Merkezi