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Talepleri dinledi

Kadışehri Kaymakamı Yunus Polat, bu hafta Cuma Namazını Örencik köyünde kıldı.

26 Mart 2023 Pazar 02:27
Talepleri dinledi

Cuma Namazını Örencik Köyü Cami'nde kılan Kaymakam Yunus Polat, namaz sonrası cami cemaati ile bir araya geldi. 
Vatandaşlar ile sohbet eden Polat, sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 25.03.2023 17:34
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Talepleri Dinledi
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