Talepleri anlattı

Konuşmasına öğrenci yurtlarının kapasitesi ile başlayan Keven, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’ndan Yozgat’ta yurt yapımına ağırlık verilmesini ve spor kulüplerine destek talep etti. Milletvekili Keven, komisyondaki konuşmasında şunları kaydetti:”

YURT SORUNU ACİL ÇÖZÜLMELİDİR

Gençlik ve Spor Bakanlığının teklif edilen 2023 bütçesi 66 milyar 544 milyon liradır, bütçe giderlerinin toplam içindeki payı yüzde 1.5'tir. Önümüzdeki dönem içinde bu bütçenin ne kadarıyla kaç kişilik öğrenci yurdu yapacaksınız kamuoyu merak ediyor. Şu an, mevcut 800 bin öğrencilik yurt kapasitesi bulunmakta olup devlet üniversitelerinde 3 milyondan fazla örgün yükseköğrenim öğrencisinin bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Kapasitenin odalardaki ranza sayısını yükselterek değil de yeni yatırımlarla, yeni yurtlarla artırılması önem arz ediyor. Şu an büyükşehirlerdeki yurtlarda şöyle bir sıkıntı bulunmaktadır: Örneğin, Ankara merkezli kampüslerde okuyan yüzlerce öğrencimiz Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde bulunan yurtlara yerleştirilmiştir. Okula bir-bir buçuk saatlik bir mesafede öğrenci barındırmak bu sorunu daha da büyütüyor.

DAHA FAZLA BURS İMKÂNI SUNULMALIDIR

Sayın Bakan, Kredi Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alan öğrenci sayısının 969 bin, burs alan öğrenci sayısının 447 bin olduğunu biliyoruz; 447 bin olan sayıyı neden 1 milyona yükseltmiyoruz? Bütçe içinde faize gelince para bulunuyor, pazarlık usulü ballı ihalelerin garanti ödemelerine gelince para bulunuyor; o hâlde, öğrencilerin burslarına da çok rahat para bulunabilir diye düşünüyorum.

DAHA FAZLA YATIRIM BEKLİYOR

Sorgun ilçemizde yüksekokul ve Veterinerlik Fakültesi olup yaklaşık 650 öğrenci bulunmaktadır ve burada bir KYK yurdu yoktur. Bu ilçemiz için ihalesinin yapıldığı duyurulan KYK yurdunun yapımına bir an önce başlanılmalıdır. Yine aynı şekilde Sarıkaya ilçemizde hizmet veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda okuyan öğrenciler için de yurda ihtiyaç vardır. Yerköy ilçemizin kapalı spor salonu ve futbol sahası kırk beş yıl önce yapılan sahalardır, acilen yenilenmesi gerekmektedir. Yenifakılı, Kadışehri ve Saraykent ilçelerimizde nizami futbol sahaları yoktur. Yozgat'ta bulunan Çamlık Millî Parkı dünya ölçeğinde ekolojik bir zenginliğe sahiptir. Burada 1970'li yıllarda ulusal kayak yarışmaları yapılırdı. Buranın tekrar, özellikle kayak ve futbol sporlarına açılmasının bölge halkına ciddi getirisi olacaktır. Bununla ilgili vermiş olduğum soru önergeme 24 Mart 2020'de vermiş olduğunuz cevapta buranın yatırım programında yer aldığını ifade etmiştiniz; şimdi Yozgatlı bu yatırım planını hâlâ merak ediyor.

KULÜPLER DESTEKLENMELİ

Sayın Bakan, amatör kulüplerle ilgili de bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Amatör kulüplerin bir arada olabileceği amatör spor evleri yapmayı düşünüyor musunuz? Yine aynı şekilde amatör lisanslı sporculardan orta ve yükseköğretimde eğitim görenlere toplu ulaşım destek kartı vermeyi düşünüyor musunuz? Amatör spor salonlarının geliştirilmesi için spor organizasyonu ve sporcu akademileri düşünüyor musunuz? Kamu kurumlarının eskiden olduğu gibi yeniden kulüpleşmesini düşünüyor musunuz? Sayın Bakan, bugüne kadar göz ardı edilen veya unutulan Anadolu takımlarını da hatırlatacağım. Bin bir zorlukla ayakta kalmaya çalışan Anadolu kulüplerine, Yozgatspor ve Bozokspor gibi kulüplere daha fazla destek bekliyoruz. Göç veren illerin kulüplerine, ilim başta olmak üzere mutlaka ve mutlaka yardımda bulunmanız gerekmektedir. Ülkemizde ciddi anlamda bir uyuşturucu problemi var. Maalesef, Anadolu'nun dört bir tarafına kanser hücresi gibi dağılmış durumdadır. Bu işin elbette bir güvenlik tarafı, polisiye tarafı, narko-terör tarafı var. Ama bizlerin sorumluluğu o gençlerimize sahip çıkmak ve gençlerimizi spora yöneltmek, güvenli yurtlara ve gençlik merkezlerine yöneltmek olmalıdır diyor, başarılar diliyorum.” »Haber Merkezi