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Talepler iletildi

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, yeni dönem yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

22 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Talepler iletildi

Ziyarette demokrasi şöleni havasında geçen Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgi bilgi alış verişinde bulunuldu. 
Sorgun ve oda üyelerinden gelen talepleri TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na ileten Başkan Arslan, “Değerli üyelerimizden gelen talep ve sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sorgun’a ikinci Ziraat Bankası şubesinin açılması, ilimizde şeker fabrikası olmasına nazaran üyelerimizin fabrikadan şeker temin edememesi, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinin vermiş olduğu uygun maliyetli krediden bizim üyelerimizin de faydalandırılması, vergisini resen kapatmış firmaların oda kayıt terkin işlemleri başta olmak üzere diğer sıkıntılarının giderilmesi ve bölgemize Aselsan mal alım garantili özel müteşebbisler tarafından fabrika kurulmasına destek olunması konuları üzerinde isteklerimizi başkanımıza ilettik.” dedi. »Haber Merkezi

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TALEPLER İLETİLDİ
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