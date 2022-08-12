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Talep yazısı verildi

Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Yozgat Şubesi tarafından Yozgat ve ilçelerinde yapılan maaş promosyon sözleşmelerinin değişen durum ile şartlar dikkate alınıp ekonomik koşullar ve enflasyon gözetilerek, eğitim çalışanlarının hakkını koruyacak şekilde revize edilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne talep yazısı yazıldı. 

12 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Talep yazısı verildi

Talep yazısı Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Yozgat Şubesi Başkanı Kenan Şerefli ve yönetimi tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’ya teslim edildi. 
Verilen talep yazısında; “Sendikamızın toplu görüşme dönemindeki teklifiyle eğitim çalışanlarının maaş ve ücretlerinin bankalar aracılığıyla ödenmesinden kaynaklı olarak il ilçe Milli eğitim müdürlükleri ile bankalar arasında protokol yapılması ve promosyon adı altında eğitim çalışanlarına ek mali imkanların sağlanmasına yönelik çabalarımız karşılık bulmuş ve düzenleme 26588 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. 2010 yılında sendikamızın çalışmaları ile promosyonların tamamının eğitim çalışanlarına ödenmesi uygulaması hayata geçirilmiştir, İl Milli Eğitim Müdürlüğünüz ile bankalar arasında yapılan sözleşme tarihinde yatırılan parasal miktar ile bu dönem itibari ile yatırılan para miktarında önemli değişiklikler olmuştur ve eğitim çalışanlarına verilen promosyon ödemeleri düşük kalmıştır.
Promosyon anlaşmaları sonrası eğitim çalışanlarının maaş-ücretlerindeki artışlar ve mevcut piyasa koşulları göz önünü alındığında ödenen promosyon rakamlarının mevcut piyasa gerçeklerinin çok altında kaldığı net bir şekilde görülmüştür bu nedenlerle imzalanan promosyon anlaşmalarında iyileştirme ve güncelleştirme yapılması elzem olmuştur. Fiili durum göz önünde bulundurularak promosyon anlaşması yapılan bütün ilçelerdeki bankalardan güncelleştirme iyileştirilmesine yönelik talepte bulunulması bu taleplerin bankalar tarafından olumsuz karşılanması durumunda ise ödene promosyonların hak edilen kısmının çalışanlarda kalması kaydı ile geride kalan tutarın bankaya iade edilmesi sözleşmenin tek taraflı fesh edilmesi ve eğitim çalışanlarının mali haklarının güncel ekonomik şartlara uygun yeni promosyon ihalelerinin ivedi şekilde yeniden yapılması ve süreç hakkında sendikamıza yazılı bilgi verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim” ifadeleri yer alıyor. »Haber Merkezi

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Talep Yazısı Verildi
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