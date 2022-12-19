Talep ilk günkü gibi

Akdağmadeni ilçesinde, üretici kadınlar tarafından hazırlanan ürünlerin pazarlamasını yapıldığı ‘Akdağmadeni Yöresel Ürünler Satış Mağazası’ ilk günden itibaren ilgi görmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl açılışı yapılan mağazadan alışveriş yapmak üzere çevre il ve ilçelerden de tüketiciler tarafından talep yoğun bir şekilde devam ediyor.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Akdağmadeni tarihi ve doğasıyla Anadolu’nun incisi olma özelliğini taşırken yöresel ürünler noktasında büyük bir potansiyele sahiptir. Bizler üreten kadınlarımıza destek olmak, bölgemize özgü lezzetlerimizi markalaştırmak için çok farklı projeyi bir araya getiriyoruz. Bu çalışmaların bir meyvesi olan Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kurulmasına destek olarak vatandaşlarımıza hizmet vermesine vesile olduk. Kadınlarımız üretmiş oldukları yöresel ürünleri satış mağazamızda sergileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor. Kendi el emekleri göz nurlarını sergileyen kadınlarımız böylece hem ev ekonomisine destek sağlıyor hem de kendi emeklerini sergiliyorlar.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi