Takvimler hazır

Müftülük sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Müminler için ehemmiyet arz eden namaz saatlerinin, dini gün ve gecelerin aynı zamanda bayramların habercisi şüphesiz ki takvimlerdir. Dini gün ve geceleri, namaz vakitlerini belirlemekle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı üzerine aldığı sorumlulukla Diyanet Takvimi’ni siz değerli okurları için hazırladı. Takvimde baştan namaz vakitleri olmak üzere dini yönden istifade edebileceğimiz bilgiler de yer almaktadır. Diyanet Takvimlerinizi İlçe Müftülüğümüzden ve Camilerimizden temin edebilirsiniz.” denildi. »Haber Merkezi