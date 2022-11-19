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Takvimler hazır

Boğazlıyan İlçe Müftülüğü, 2023 yılının yaklaşması ile birlikte yeni yılda kullanılacak olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2023 Diyanet Takviminin geldiğini duyurdu.

19 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Takvimler hazır

Müftülük sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Müminler için ehemmiyet arz eden namaz saatlerinin, dini gün ve gecelerin aynı zamanda bayramların habercisi şüphesiz ki takvimlerdir. Dini gün ve geceleri, namaz vakitlerini belirlemekle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı üzerine aldığı sorumlulukla Diyanet Takvimi’ni siz değerli okurları için hazırladı. Takvimde baştan namaz vakitleri olmak üzere dini yönden istifade edebileceğimiz bilgiler de yer almaktadır. Diyanet Takvimlerinizi İlçe Müftülüğümüzden ve Camilerimizden temin edebilirsiniz.” denildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Takvimler Hazır
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