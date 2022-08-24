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Takımlar 6. Grup'ta

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) gruplar belli oldu. 2 temsilcisi bulunan Yozgat, 14 takımın bulunduğu 6. grupta yer aldı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Takımlar 6. Grup'ta

Bölgesel Amatör Lig'de gruplar belli oldu. 80 ilden 196 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'er takımın yer aldığı 14 gruptan oluştu. Yozgat temsilcileri Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Yozgatspor 1959 FK, 14 takımın bulunduğu 6. grupta yer aldı. Yozgat ekipleri haricinde grupta 3 Ankara, 3 Kayseri, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çorum temsilcileri de bulunacak.
1-2 Ekim tarihlerinde başlaması planlanan Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon 14 grup birincileri Play-Off maçı oynayacak. Bu maçların ardından, 9 takım Türkiye 3. Ligi'ne yükselecek. »Haber Merkezi 

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Takımlar 6. Grupta
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