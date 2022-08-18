Tadilatları inceledi

İncelemede Yoldaş’a Şube Müdürü Ahmet Karakaş eşlik etti. Yoldaş, ziyaretleri kapsamında Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Okulunu ve Erbek İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olma durumu kontrol edildiğini belirten Yoldaş, “Ziyaret esnasında eksiklikler tespit edilip en kısa sürede eksikliklerin giderilmesi çalışmalarına başlanılmasına karar verildi. Müdürlerimiz, çalışmalarından dolayı okul müdürümüze teşekkür ederiz” dedi.

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