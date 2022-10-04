Tadilat yapıldı

Aydıncık ilçesinde Haziran-Temmuz aylarında aşırı yağışlara bağlı taşkınlar meydana geldi. Bu yağışlara bağlı olarak Gezbel deresi üzerinde bulunan tersip bentlerinde aşırı rusubat birikimi oluştu. Edinilen bilgilere göre; DSİ tarafından makine ekipmanları ile biriken rusubat temizlenerek taşkın hasarları ortadan kaldırıldı.

Mansap bölgesi şartları iyileştirildi. »Haber Merkezi