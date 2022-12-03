Tadilat devam ediyor

Cami görevlilerinden gelinen durum hakkında bilgi alan Gülden, cami bünyesinde bentler için bir yer ayrılıp faaliyetlerin başlatılması yönünde cami görevlilerine tavsiyede bulundu.

Akabinde Hz. Ebubekir Camii ve Kur'an Kursu'na geçen Gülden, tamamlanan kursu ve düzenlemesi devam eden cami bahçesinde incelemelerde bulundu.

Cami müştemilatlarında atıl hiç bir alan bırakmayacaklarını vurgulayan Gülden, Cami görevlilerine çalışma ve katkıları sebebiyle teşekkür etti. »Haber Merkezi