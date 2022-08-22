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Tabelalar değişti

Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu kasaba giriş ve çıkışlarına 'Hoşgeldiniz ve  Güle Güle' yazan tabelalar değiştirildi. 

22 Ağustos 2022 Pazartesi 02:16
Tabelalar değişti

Umutlu Kasabasının girişinde ve çıkışında bulunan  'Hoşgeldiniz ve  Güle Güle' yazan tabelaların eskimesi sonucu yerine  yeni tabelalar yerleştirildi. Kasaba girişine ´Umutlu Kasabası Hoşgeldiniz’, çıkışına ise 'Umutlu Kasabası Güle Güle' ifadesi yer alan tabela asıldı. Konu hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı İlhan Koçak, "Kasabamızın eskiyen tabelaları ile girişleri belirleniyordu. Bizde, havaların ısınmasını fırsat bilerek Kasabamızın giriş ve çıkışlarına, vatandaşlarımızı karşılamak ve uğurlamak için büyük boyutlu olarak hazırlanan ve kasabamıza girişte dikkat çeken ´Umutlu Kasabası Hoşgeldiniz´ tabelası çift taraflı olarak hazırlanarak asıldı" dedi. Başkan Koçak, "Belediye hizmetlerimizle birlikte kasabamız daha da güzelleşiyor" dedi.  »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Tabelalar Değişti
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