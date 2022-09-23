Sürücüler bilgilendirildi

İlçede, 2022-2023 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim yoluyla eğitime devam eden öğrencileri taşıyan servis araçları sürücülerine yönelik olarak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. »Haber Merkezi
23 Eylül 2022 Cuma 02:11
Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel’in katılımıyla servis araçları sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İlçede, 2022-2023 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim yoluyla eğitime devam eden öğrencileri taşıyan servis araçları sürücülerine yönelik olarak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. »Haber Merkezi