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Süre uzatıldı

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Süre uzatıldı

Yozgat İl Nüfus Müdürü Mehmet Şen tarafından yapılan açıklamada; “Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin Bakanlığımızca uzatılabileceği belirtildi. Türkiye ve dünyada 2020-2022'de salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Süre Uzatıldı
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