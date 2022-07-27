Süre uzatıldı

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programına son başvuru tarihini 22 Temmuz tarihinden 5 Ağustos tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

5 Ağustos saat 23.59’a kadar başvuru yapılabileceğini belirten İl Müdürü Işık, “KOSGEB İdaresi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında uygulanmaya başlanan, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programına başvuru yapmak isteyen zanaatkarlarımız ön başvurularını en geç 5 Ağustos tarihine kadar yapabileceklerdir. Programa ön başvurular, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne ait https://vatandas.ktb.gov.tr/login?returnUrl=%2F adresi

üzerinden online olarak yapılacaktır. Bu destek programıyla, kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık ve zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta ve çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelere geri ödemesiz destek sağlanacaktır. Bu destek programının üst limiti 250 bin lira olup bu kapsamda; kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında geri ödemesiz destek verilecektir. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programından, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek kolları listesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren işletmeler ile işletme sahibinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen tanıtma kartına sahip olması veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alması durumunda da destek programından faydalanılabilecektir. Ön başvurular, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim

Genel Müdürlüğüne en geç 05 Ağustos 2022 tarihine online olarak kadar yapılabilecektir. Daha sonra alınan ön başvurular değerlendirilerek, başvurusu uygun bulunan işletmeler KOSGEB İdaresi Başkanlığına iletilecektir. Bu zanaatkârlar, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği Programına kesin başvurularını 1 Eylül ile 30 eylül tarihleri arasında KOSGEB - KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapacaklardır. Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği Programı hakkında ayrıntılı bilgiler, KOSGEB Yozgat müdürlüğünden alınabilir” dedi. »Haber Merkezi