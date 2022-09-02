Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.142,74
ALTIN
994,27
DOLAR
18,21
STERLİN
21,05
EURO
18,13

Süre 21 Eylül’e uzatıldı

Yozgat’ta Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 1 Eylül olarak belirlediği hububat alım süresi 21 Eylül’e uzatıldı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı bazı illerdeki buğday ve arpa üreticilerinin, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı.

02 Eylül 2022 Cuma 02:11
Süre 21 Eylül’e uzatıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.
Buna göre, kararda yer alan Bayburt, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van'ın belirtilen ilçeleri için 6 Haziran-21 Eylül döneminde, diğer ilçeler için 6 Haziran ile 1 Eylül arasında TMO'ya buğday ve arpa satışlarını gösteren çiftçilerin alım satım belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Önceki kararda süre dün itibarıyla doluyordu. Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik ürün senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, takas işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül'e kadar, diğer il ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Eylül'e kadar TMO'ya satış onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Eylül'e kadar düzenlenen ve TMO tarafından uygun görülen ELÜS alım satım belgeleri değerlendirilecek. Bakanlık il ve ilçe müdürlüğü tarafından tanzim edilerek askıya çıkarılan ödeme icmalleri, gerekli kontrollerin yapılması için ÇKS kaydının bulunduğu yerleşim biriminin sorumluluk alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ödeme gerçekleştirilecek. Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin arpa ve buğday alım satım belgeleriyle birlikte 30 Eylül'e kadar ÇKS'de kayıtlı olduğu il ve ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.
Karar, 6 Haziran 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. TMO Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda, bu yıl ÇKS'ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünü TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için 0,50 lira "TMO alım primi desteği" ödenmesi kararlaştırılmıştı. »İHA

Anahtar Kelimeler:
Süre 21 Eylüle Uzatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EN BÜYÜK KÜTÜPHANE
EN BÜYÜK KÜTÜPHANE
Yeşilçam Bozok'ta buluşuyor
Yeşilçam Bozok'ta buluşuyor
Pazarı gezdi
Pazarı gezdi
Sözleşme yapıldı
Sözleşme yapıldı
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Helikopterli operasyon
Helikopterli operasyon
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim