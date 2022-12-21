Şüpheliler yakalandı

Düzenlenen operasyon sonunda hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıstan 2’si yakalanırken 1’i için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Yozgat Merkez İlçesi Battal köyünde ikamet eden İ.T. isimli vatandaşımız 24 Kasım 2022 günü müracaatta bulunarak evine giren hırsızların; 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet LCD televizyon, 1 adet derin dondurucu, 1 adet spiral makinesi, 1 adet anahtar takımı, 1 adet hızar motoru, 1 adet matkap, 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet TV uydu alıcısı, 1 adet çay semaveri, 25 metre elektrik kablosu ve 300 litre mazotunun çalınmış olduğunu beyan ederek çalan kişiler hakkında şikâyetçi olmuştur.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın meydana geldiği tarihten itibaren olayın aydınlatılması ve faillerinin yakalanması maksadıyla yapılan teknik inceleme ve soruşturma neticesinde malzemeleri çalan şüpheli şahısların kimlikleri A.E.Ö., O.A., A.A. tespit edilerek 19 Aralık 2022 günü yapılan operasyonla A.E.Ö. ve A.A. isimli şüpheli şahıslar ikamet ettikleri evlerinde yakalanıp gözaltına alınmıştır. O.A. isimli şüpheli şahsın ise yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

Şüpheli şahısların çalmış oldukları malzemelerin bir kısmını 11 bin lira karşılığında sattıkları tespit edilip satılan bu malzemelerle birlikte çalınan tüm malzemeler sahibine teslim edilmiştir.

Adli Makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan A.E.Ö. isimli şahıs tutuklanarak Yozgat Cezaevine konulmuş olup, diğer A.A. isimli şüpheli şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.” denildi. »Haber Merkezi