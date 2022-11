Şüpheliler yakalandı

Konu ile ilgili edinilen İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca (S.G), (A.D) ve (M.Y) isimli şüpheli şahısların tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi alınmıştır.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Kasım 2022 Çarşamba günü (M.Y) isimli şüpheli şahsın kullanmış olduğu 42 xxx plakalı araç Boğazlıyan ilçesi Özler Köyü mevkiinde durdurulmuştur. Araç içerisinde bulunan (S.G.), (A.D) ve (M.Y) isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır. Araçta yapılan arama neticesinde;

192 adet tarihi sikke, 2 adet tarihi obje ele geçirilmiştir.

Toplam (194) adet tarihi eser niteliğindeki Sikke ve Obje Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Tarihi eser kaçakçılığı yapan (S.G.), (A.D) ve (M.Y) isimli şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.” Bilgilerine yer verildi.

»Haber Merkezi