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Şüpheliler yakalandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalandı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Şüpheliler yakalandı

Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında 2 şüpheli şahıs takip sonucu yakalandı. Operasyon sonunda 3.56 Gr. Kubar Esrar maddesi ve 1 adet madde içmek için kullanılan pipe, makyaj ve ilaç kutularına saklanmış halde 8 adet sentetik ecza maddesi, 0.48 Gr. Esrar maddesi ve 3 parça halinde toplamda 20.74 Gr. Metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi. Alınan savcı talimatıyla  şüpheli şahıslar hakkında TCK 191 kapsamında işlem başlatıldı. »Haber Merkezi 

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Şüpheliler Yakalandı
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