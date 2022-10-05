Şüpheliler yakalandı

Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında 2 şüpheli şahıs takip sonucu yakalandı. Operasyon sonunda 3.56 Gr. Kubar Esrar maddesi ve 1 adet madde içmek için kullanılan pipe, makyaj ve ilaç kutularına saklanmış halde 8 adet sentetik ecza maddesi, 0.48 Gr. Esrar maddesi ve 3 parça halinde toplamda 20.74 Gr. Metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi. Alınan savcı talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında TCK 191 kapsamında işlem başlatıldı. »Haber Merkezi