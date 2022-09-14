Şüpheliler yakalandı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde biçerdöverin yakıt deposundan mazot çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gültepe Mahallesi'nde Mustafa Ar, evinin önünde park halinde bulunan biçerdöverinden 100 litre mazot çalındığını polise bildirdi.
Polis ekipleri, şüpheliler H.O.E, O.K.Y. ve B.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. »AA
14 Eylül 2022 Çarşamba 02:11
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde biçerdöverin yakıt deposundan mazot çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.