Şüpheliler yakalandı

Edinilen bilgilere göre; Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca 21 Aralık 2022 günü yapılan operasyonla uyuşturucu ticareti yapan B.E. ve Ö.D. isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ev, iş yeri ve otomobilinde yapılan aramada; 19,75 Gr. Metamfetamin, 4,25 Gr. kenevir tohumu, 13 adet tarihi obje, 6 adet tarihi sikke, 1 adet tabanca parçaları, 7 adet 9 mm. Fişek ve 3,5 litre bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, şüpheli şahısların çıkarıldıkları adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi verildi. »Haber Merkezi