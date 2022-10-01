Şüpheliler tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yapılan operasyonda 3 kullanıcı, 2 satıcı şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adres ve ikametlerin de yapılan aramalarda 388 adet sentetik ecza hap maddesi ile 1.06 gr. esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 3 tanesine uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. 2 şüpheli şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarılmış oldukları Yozgat Adliyesince uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak ekiplerce cezaevine teslim edildi.

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