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Şüpheli yakalandı

Boğazlıyan ilçesi Sırçalı Beldesinde ikamet eden E.İ. isimli şahsın motosikleti çalındı. 

18 Ekim 2022 Salı 02:11
Şüpheli yakalandı

E.İ. isimli şahıs, Yozgat İl Jandarma Komutanlığına, evinin önünden motosikletinin kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından 10 Ekim 2022 günü gece vakti çalındığını bildirdi.
İhbar üzerine Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan teknik takip ve soruşturma neticesinde hırsız bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosikleti çalan şahsın Y.G isimli şüpheli şahıs olduğunu tespit etti. Şahısın çalınan motosikletle birlikte 14 Ekim 2022 günü yapılan yol kontrolünde yakalandı. Edinilen bilgilere göre, olay ile ilgili olarak yakalanıp gözaltına alınan Y.G. isimli şüpheli şahıs adli işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosikletin ise sahibine teslim edildiği bildirildi. »Haber Merkezi

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Şüpheli Yakalandı
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