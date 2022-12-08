Şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde il dışından ilimize uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüpheli araç Yerköy uygulama noktası arkasında bulunan tali yolda kovalamaca sonucu yakalanarak, araç ve şahıs üzerinde yapılan adli aramada; 135.86 gram Metafetamin maddesi, 0.68 gram Esrar maddesi ve bir adet Narkotik madde kullanma aparatı ‘PİPE’ ele geçirilmiştir. Olay yerinde gözaltına alınan şahıs 6 Aralık 2022 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. Yozgat Emniyet Müdürlüğü olarak zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek edecektir.” ifadelerine yer verildi.

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