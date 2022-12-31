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Şüpheli tutuklandı

Yozgat'ta 2 kişinin arazide tabanca ile öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

31 Aralık 2022 Cumartesi 02:18
Şüpheli tutuklandı

Merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkisinde 28 Aralık'ta Ö.Y. (43) ve H.Ç'nin (48) kamyonette öldürülmüş olarak bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, şüpheli N.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hâkimlikçe tutuklandı.
N.A'nın ifadesinde, kamyonette oturdukları sırada maktullerin eşine hakaret ettiğini öne sürüp, cinayeti bu yüzden işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. »AA

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Şüpheli Tutuklandı
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