Şüpheli araca arama

Edinilen bilgilere göre, Yerköy ilçesinde, emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Ekiplerce yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve toplamda 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı kanun kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

»Haber Merkezi