Şüpheli araca arama

Edinilen bilgilere göre, Yerköy ilçesinde, emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Ekiplerce yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve toplamda 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı kanun kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.
»Haber Merkezi
28 Haziran 2022 Salı 02:11
Edinilen bilgilere göre, Yerköy ilçesinde, emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Ekiplerce yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve toplamda 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı kanun kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.