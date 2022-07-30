Şüpheli araca arama

Gerçekleşen arama sonucunda ruhsatsız silah bulundurmak suçundan bir şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı kanun kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada “Yerköy ilçesinde ekiplerimizce yapılan uygulamada şüpheli bir aracın durdurularak yapılan aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve toplamda 18 adet tabanca fişeği ele geçirilmiş ve Cumhuriyet Savcılığı’dan alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı kanun kapsamında işlem yapılmıştır.” bilgilerine yer verildi. »Haber Merkezi