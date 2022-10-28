Sulamaya katkı sağlayacak

DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal, Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan, ilgili Şube Müdürleri, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve beraberindeki yönetim ile beraber Yerköy İnandık Barajı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

31,10 milyon metreküp su depolayacak olan Yerköy İnandık Barajı 'nda çalışmalar tamamlandığında 28 bin 750 dekar arazinin sulanmasına katkı sağlayacağı bildirildi.

Konu ile ilgili DSİ 12. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bölge Müdürümüz Okan Bal, Bölge Müdür yardımcımız Aslı Erdoğan, ilgili Şube Müdürleri, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve beraberindeki yönetim ile Yerköy İnandık Barajı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaları devam eden iş tamamlandığında 31,10 milyon metreküp su depolayacak olan baraj 28 bin 750 dekar arazinin sulanmasına katkı sağlayacak." açıklamasında bulunuldu. »Haber Merkezi

