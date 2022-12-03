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Yozgat İl Genel Meclisi Aralık ayı ikinci birleşim toplantısı İskender Nazlı başkanlığında gerçekleştirildi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Suda sıkıntı yok

Yozgat İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda yazılı önergenin mevcut olmaması ile gündem maddeleri görüşüldü. 
Mecliste gündemde yer alan üç ayrı madde görüşülerek karara bağlandı. Görüşülen ilk madde, Çalatlı köyü mevkiinde kurulan mülkiyeti İl Özel idaresine ait asfalt plent sahasına Kilitli Beton Parke ve Beton Üretim Tesisinde yürütülecek iş ve işlemin düzenli, planlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, tesisin kontrolü, üretim aşamalarının izlenmesi, yine bu alanda bulunan asfalt plent tesisinin işlerinin takibi ve üretim aşamalarının kontrolü, personelin sevk ve idaresi ile idarece verilen benzer görevleri yapmak üzere Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde “Asfalt Plent, Beton Üretim ve Kilitli Beton Parke Üretim Tesisleri Bürosu” kurulması, kurulacak büronun Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne 18. /4. maddesi olarak eklenmesi hususları hakkındaki İl Özel İdaresi teklif yazısı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Yaşar Taşkın tarafından okunarak oy birliği ile kabul edildi. 
Gündemde yer alan diğer madde ise, Yerköy ilçesinde bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkındaki rapor Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu başkanı Hüseyin Lale tarafından meclise sunularak oy birliği ile kabul edildi. 
Gündemin son maddesinde yer alan Yerköy ilçesine bağlı köylerde bulunan içme suyu şebekesi ve içme suyu depolarının genel durumu hakkında Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyon Başkanı Ahmet Yılmaz hazırladığı raporu meclis üyelerine sundu. 
Yılmaz raporunda; Yerköy ilçesine bağlı köylerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Köylere Hizmeti Götürme Birliğince 2021 yılında ihalesi yapılarak işleri tamamlanan Cakcak, Kömüşören ve Köycü köyleri içme suyu depolarında yerinde yapılan incelemeler ve köy muhtarlarından alınılan bilgiye göre herhangi bir eksikliğin olmadığını belirtti. 
Raporun devamında ise Yılmaz, “2022 yılında ihalesi yapılarak tamamlanan Küçükçalıklı, Küçüknefes, Yukarıelmahacılı  ve Salihli köyleri içme suyu depolarında yapılan incelemede herhangi bir eksikliğin olmadığı görülmüştür. 17.10.2022 tarihinde ihalesi yapılan Aşağıelmahacılı köyü içme suyu 30 m3 alt biriktirme deposu yapımı inşaatına henüz başlanmadığı, müteahhit firma ile Birlik arasında yapılan sözleşme hükümleri gereğince 30 iş takvim günü içerisinde bitirmesi gerekmekte olduğundan, 06.11.2022 tarihi itibariyle işe fiilen başlayacağı hakkında taahhüt edildiği, diğer köylerin ise ihtiyaçlarının zaman zaman imkanlar çerçevesinde karşılandığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.” bilgilerini sundu. 
Mecliste sunulan rapor oy birliği ile kabul edildi. »Rabia Şahin
 

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