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Şube başkanları toplantısı

Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz başkanlığında ilçe idare şube başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

05 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Şube başkanları toplantısı

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca Akdağmadeni İlçesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin görüşülüp değerlendirildiği İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı Kaymakam Fatih Topuz başkanlığında Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Kaymakam Fatih Topuz hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesini, uygulamada birliği sağlamak, görülen aksaklıkların giderilmesi için gereken hatırlatmanın yapılmasını amaçladıklarını belirterek, çalışmalarda etik kurallara riayet edilerek vatandaşlarımıza en kaliteli hizmetin sunulmasının birinci önceliğimiz olduğunu belirtti.
Toplantıda kamu hizmetlerinin sunumu esnasında kalitenin arttırılması, vatandaş memnuniyeti, insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi, kamu hizmetlerinde etkinlik, hizmet sunumunda varsa aksayan yönlerin tespiti ve giderilmesi, emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde devamlılığının sağlanması vb. birçok konuda yapılması gereken hususlar görüşüldü.
Toplantı Kamu Kurumlarının iş ve işlemleri, yatırımları ve genel konuları hakkında daire amirlerinin Kaymakam Fatih Topuz’a bilgi vermesi ile sona erdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Şube Başkanları Toplantısı
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