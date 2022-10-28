Su sorunu gündemde

Milletvekili Ali Keven yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Yerköy ilçemize bağlı Beserek ve Susuz köylüleri bu çağda maalesef merkeple evlerine su taşıyorlar. Yozgat’ta ilgili kurumlar ve ilgisiz siyasiler köylerimizin taleplerini ne zaman dikkate alacaklar soruyorum? Yerköy’ün tek Kırım Tatar köyü olan Beserek köyünde yeni yapıldığı söylenen 70 tonluk su deposu çalışmıyor. Getirilen borular gelişigüzel toprağın üzerinde açıkta duruyor. Yazık değil mi devletin onca parasına? Bu çağda köylülerimizi merkeple su taşıtmak zorunda bırakıyorsanız o makamlarda oturamazsınız. Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi yetkilileri Beserek ve Susuz köylerinde acil olarak bir inceleme yapıp içme suyunu hanelere ulaştırmalıdır. Yoksa yapılan hizmet yarım bırakılmış demektir.” »Haber Merkezi

