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Su sorunu çözülüyor

Yozgat’ın Çandır ilçesinde, Kaymakam Tugay Cingirt, Büyükkışla köyünde içme suyu şebeke çalışmalarını yerinde inceledi.

17 Haziran 2022 Cuma 02:11
Su sorunu çözülüyor

Köyün su sorununu çözecek olan 4 bin 850 metre uzunluğundaki içme suyu şebeke çalışmalarında incelemede bulunan Kaymakam Cingirt, köy muhtarı Mesut Karagöz’den bilgi aldı. 
Eskiyen ve ihtiyaca cevap veremeyecek duruma gelen Büyükkışla köyü içme suyu altyapı çalışmalarını yerinde kontrol eden Cingirt, “İlçeye bağlı tüm köylerimizde vatandaşların daha medeni, rahat ve sağlıklı yaşamaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Köy içi içme suyu şebekesi en kısa sürede tamamlanarak hizmete koyulacaktır. Bu konuda özverili çalışmalarından dolayı köy muhtarımıza teşekkür ederim’’ dedi. Haber Merkezi

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Su Sorunu çözülüyor
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