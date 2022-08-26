SU SIKINTIMIZ YOK!

Uzmanlar, Avrupa’daki su sıkıntısının son 500 yılın en büyük kuraklığı olabileceğini belirtirken, son günlerde kuraklık konusu vatandaşları endişelendirmeye başladı. Konuyla ilgili bilgi aldığımız Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, Yozgat’ın su sıkıntısı olmadığının altını çizdi.

Bu yıl kış aylarında, son 25 yılın en yoğun kar yağışı olduğunu hatırlatan Açıkgöz, Yozgat’ın içme suyunun karşılandığı Musabeyli ve Arapseyfi göletlerinde yüzde 20’lerde olan su seviyelerinin geçtiğimiz kış aylarındaki yağışlarla birlikte yüzde 30’ların üzerine çıktığını, sonrasındaki yağmurlarla bu oranın yüzde 55’i bulduğunu, bu nedenle de Yozgat’ta su sıkıntısının yaşanmayacağını söyledi.

Yılbaşındaki kar yağışlarının yaklaşık 70 santimi bulduğuna dikkat çeken Açıkgöz, bereketi ile gelen karın Yozgat’ın su sıkıntısına büyük oranda çözüm sağladığını vurguladı.

Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yağışlarla birlikte, bu sene barajlardaki su seviyesi yüzde 55-56’lara çıktı. Geçen sene yüzde 20’lerde olan doluluk oranı, bu sene yağışların etkisiyle yüzde 55’e kadar yükseldi. Şu an barajlardaki doluluk yüzde 45 oranında. Bunun nedeni de buharlaşma, suyun tüketimi ve tarım arazilerinde kullanılması. Bu sene Allah’ın izni ile su sıkıntı yaşamayacağız. Önümüz bahar olduğu için tekrar yağışlar başlayacak. Bu nedenle inşallah ilimizde su sıkıntısı yaşanmayacak.”

»Rabia Şahin