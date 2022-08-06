Su meselesi kanlı bitti

Yozgat'ta bahçe sulaması nedeniyle çıkan tartışmada kadın komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldüren, kocasını da yaralayan zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Sağlık köyünde, köy çeşmesinden bahçe sulanması nedeniyle çıkan tartışmada komşusu Ayşe P'yi av tüfeğiyle öldüren, eşi İ.P'yi de yaralayan S.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten adam öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sağlık köyünde dün S.K. (66) ile komşusu İ.P. (65) ve eşi Ayşe P. (62) arasında, köy çeşmesinden bahçe sulanması nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından evindeki av tüfeğini alan S.K'nin ateş ettiği Ayşe P. ölmüş, İ.P. yaralanmıştı. »AA