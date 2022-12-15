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Su ishale hattı yenileniyor

Yozgat Belediyesi, şehir şebeke suyunun bir kısmının sağlandığı Arapseyfi bölgesinden gelen su ishale hattında kaçak tespit edilen 850 metrelik kısmını yeniledi.

15 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Su ishale hattı yenileniyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere, kente 32 kilometre mesafeden gelen Arapseyfi terfi hattında su kaçağı tespit edildiğini ve bölgede yenileme çalışması yaptıklarını söyledi.
Bu su ishale hattının 1999 yılından bu tarafa kullanıldığını belirten Köse, "Ekiplerimiz bu hattımızda saniyede 20 litre, senede 620 bin metreküp kayıp kaçak su tespit etti. Bu rakam şehrimizin bir aylık su ihtiyacına eşdeğer. Tamamen belediye öz kaynaklarımızla 850 metre hattı yeniledik." dedi.
Köse, şehir şebeke suyunun elektrikle sağlandığını anlatarak, "Bu yenileme çalışmasıyla hem elektrik enerjisinde hem de su da tasarruf sağlamış olduk." diye konuştu. »AA

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Su Ishale Hattı Yenileniyor
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