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Su ihtiyacı karşılanacak

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Tahiroğlu köyünde başlatılan sondaj çalışmalarını inceledi.

01 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Su ihtiyacı karşılanacak

Tahiroğlu köyünde içme suyu ihtiyacını karşılamak için başlattığı kuyu sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Günlü, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Günlü, "Kırsal alt yapının en temel hizmetlerinden biri olan içme suyu çalışmaları için gerekli tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Gerek sondaj çalışmalarını gerekse şebeke çalışmalarını en kısa zamanda bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Su Ihtiyacı Karşılanacak
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