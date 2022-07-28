Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Sosyolog Merve Er ve Psikolojik Danışman Kübra Şenöz tarafından “Stres ve Öfke Kontrolü Eğitim” semineri gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde öfke ve stresin yaşamın bir parçası olduğu, bununla baş etmenin öğrenilmesi gerektiği, kendini kaybetmeden nedenlerle başa çıkabilecek stratejileri geliştirmenin son derece önemli olduğu vurgulandı. İl Müftülüğü personelinin bu eğitimlerle stres yönetimi, öfke kontrolü ve benzeri konularda farkındalıklarını artırarak iş verimi ve konsantrasyon düzeylerinin artması amaçlanmaktadır. Seminer sonrası müftülük bünyesinde görev yapan İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu öğreticilerinin katılımı ile Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursunda aylık personel toplantısı gerçekleştirildi. İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında, gerçekleştirilen toplantı kadın ve erkek görevliler için iki ayrı oturumda yapıldı.

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