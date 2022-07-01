Stantlar açıldı

MUHTARLARA TALİMAT

Vakıf Müdürü Seyfi muhtarlara yönelik gerçekleştirdiği toplantıda öncelik olarak yardıma muhtaç olan vatandaşların yardım alması gerektiği konusunda muhtarlara talimat vererek, bu konuda herkese büyük vazife düştüğünü dile getirdi. Mahalle Muhtarları ise, düzenlenen toplantıdan dolayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Seyfi’ye teşekkür ederek, yardımların asıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında görevlerini yerine getirerek destek vereceklerini söyledi. »İHA