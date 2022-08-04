Stant açıldı

Tanıtım kapsamında Şefaatli Meslek Yüksekokulu tarafından Hükümet Konağı önünde stant açılarak Şefaatli’de okumak isteyen üniversite adayı öğrencilere okul ve imkânları anlatılarak potansiyel öğrencilere tanıtım yapıldı.

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muharrem Emre Atahan ile Bozok Üniversitesi Şefaatli Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından Kaymakamlık binamızın önünde açılan program bilgilendirmesi ve tercih tanıtımı standını ziyaret etti. »Haber Merkezi