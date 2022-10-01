29 Eylül Dünya Kalp Günü münasebetiyle hastaları bilgilendirmek amacıyla Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, idari ekip ve Kardiyoloji hekimlerinin katılımlarıyla stant açıldı.

Açılan stantta eğitim hemşiresi tarafından hastalara, kalp ve damar hastalıklarından korunmak için eğitim ve bilgiler verildi.

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